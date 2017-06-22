Очередной фильм из легендарной киноэпопеи «Звездные войны», название для которого пока еще не придумано, будет снимать американский режиссер Рон Ховард. Об этом сообщила занимающаяся производством картины компания Lucasfilm (входит в состав The Walt Disney Company).

Предполагается, что сюжет фильма будет сконцентрирован вокруг одного из главных персонажей «Звездных войн» — Хана Соло, роль которого исполнял знаменитый голливудский актер Харрисон Форд.

У картины пока нет названия, даже рабочего, а съемки начались в январе, но в минувшую среду стало известно об увольнении режиссеров — Фила Лорда и Кристофера Миллера — из-за «творческих разногласий» с руководством киностудии Lucasfilm.

Вскоре компания радостно заявила, что съемочный процесс будет возобновлен 10 июля, а место уволенных режиссеров займет лауреат многочисленных наград Американской академии киноискусств Рон Ховард.

Пресс-служба Lucasfilm заявила, что руководство компании очень радо предстоящему сотрудничеству с этим титулованным режиссером, а президент киностудии Кейтлин Кеннеди не поскупилась на комплименты всей команде, назвав сценарий чудесным, актерский состав невероятным, а будущий фильм — великолепным.

По ее словам, основная задача новой картины из серии «Звездных войн» — передать дух кинематографической саги, которую 40 лет назад начал снимать Джордж Лукас. Это он в 1970-х годах стал «отцом» той вымышленной Вселенной, где происходит действие фильмов.

Предполагается, что премьера новых «Звездных войн» состоится 10 июля 2018 года.