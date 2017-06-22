Место уволенных режиссеров новых «Звездных войн» займет Рон Ховард
Очередной фильм из легендарной киноэпопеи «Звездные войны», название для которого пока еще не придумано, будет снимать американский режиссер Рон Ховард. Об этом сообщила занимающаяся производством картины компания Lucasfilm (входит в состав The Walt Disney Company).
Предполагается, что сюжет фильма будет сконцентрирован вокруг одного из главных персонажей «Звездных войн» — Хана Соло, роль которого исполнял знаменитый голливудский актер Харрисон Форд.
У картины пока нет названия, даже рабочего, а съемки начались в январе, но в минувшую среду стало известно об увольнении режиссеров — Фила Лорда и Кристофера Миллера — из-за «творческих разногласий» с руководством киностудии Lucasfilm.
Вскоре компания радостно заявила, что съемочный процесс будет возобновлен 10 июля, а место уволенных режиссеров займет лауреат многочисленных наград Американской академии киноискусств Рон Ховард.
Пресс-служба Lucasfilm заявила, что руководство компании очень радо предстоящему сотрудничеству с этим титулованным режиссером, а президент киностудии Кейтлин Кеннеди не поскупилась на комплименты всей команде, назвав сценарий чудесным, актерский состав невероятным, а будущий фильм — великолепным.
По ее словам, основная задача новой картины из серии «Звездных войн» — передать дух кинематографической саги, которую 40 лет назад начал снимать Джордж Лукас. Это он в 1970-х годах стал «отцом» той вымышленной Вселенной, где происходит действие фильмов.
Предполагается, что премьера новых «Звездных войн» состоится 10 июля 2018 года.