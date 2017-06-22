Сборные Чили и Германии сыграли вничью во втором матче группового этапа Кубка конфедераций. Матч завершился со счетом 1:1.

Встреча проходила на стадионе «Казань Арена». На шестой минуте чилийцы воспользовались ошибкой обороны немецкой команды и вышли вперед. Автором гола стал лидер южноамериканской дружины Алексис Санчес.

Футболисты сборной Германии сумели отыграться за три минуты до свистка на перерыв. Контратаку завершил Ларс Штиндль.

Второй тайм не изобиловал голевыми моментами, и, как итог, после финального свистка на табло горел ничейный результат.

После двух туров Чили и Германия набрали по четыре очка, Австралия и Камерун — по одному. В третьем туре немцы сыграют с африканской командой, а южноамериканцы — с австралийцами.

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