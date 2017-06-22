Задержанный в 2016 году с винтовкой и револьвером в одной из пиццерий в Вашингтоне Эдгар Уэлч приговорен судом к четырем годам тюрьмы, сообщает Chicago Tribune.

28-летний житель Северной Каролины хотел «расследовать» слухи о том, что экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон якобы возглавляла преступное сообщество по сексуальной эксплуатации детей, центром которого была эта пиццерия.

Уэлч расстрелял шкаф с компьютерным оборудованием и взял на прицел одного из работников заведения.