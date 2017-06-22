В Минеральных Водах на улице Шоссейной произошло обрушение частного дома. В результате несчастного случая пострадал один человек.

Как сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю, предположительно, дом рухнул из-за взрыва бытового газа, так как возгорания не было.

На место сразу же выехали сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона. В ликвидации принимали участие около 30 спасателей. Состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое, пишет ТАСС.