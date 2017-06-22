В масштабной автомобильной аварии, которая произошла в Бразилии с участием грузовика, пассажирского автобуса и двух машин скорой помощи, погиб по меньшей мере 21 человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в местной дорожной полиции.

Количество пострадавших уточняется: по последним данным, их не менее 22. Некоторые получили тяжелые травмы и находятся в критическом состоянии.

Как сообщали «Известия», ДТП произошло в бразильском штате Эспириту-Санту. Водитель грузовика, перевозившего в кузове камни, потерял управление и протаранил пассажирский автобус, после чего по инерции задел еще две машины скорой помощи.

В результате столкновения на месте ЧП произошло возгорание.

Сильнее всего пострадали пассажиры из автобуса: среди них — как минимум 13 погибших.

Полиция Эспириту-Санту восстанавливает картину происшествия. По предварительным данным, ответственность за случившееся несет водитель грузовика, не соблюдавший осторожность на дороге.