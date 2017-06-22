В Первоуральске пьяный мужчина жестоко расправился со своей малолетней родственницей, после чего сам позвонил и сообщил об этом в полицию.

По официальной информации следственного отдела по городу Первоуральску, вечером 22 июня в квартире на проспекте Ильича 56-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил пятилетнюю девочку. Об этом пишет «Интерфакс».

Для установления всех обстоятельств случившегося и причин смерти девочки будет проведена судебно-медицинская экспертиза, а в отношении подозреваемого –– судебная психиатрическая экспертиза.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетней»), выясняют все обстоятельства случившегося. Максимальное наказание за совершенное преступление предусматривает лишение свободы до пожизненного заключения.