Еженедельник Der Spiegel сообщил, что Федеральная разведывательная служба Германии (BND) на протяжении многих лет вела слежку за режимными объектами в США, в том числе Белым домом.

Разведывательная деятельность велась в период с 1998 по 2006 год, утверждает издание со ссылкой на собственные источники. Слежка осуществлялась на основании «селекторов».

Для сбора информации было осуществлено около 4 тыс. запросов, касающихся, в частности, телефонных номеров и IP-адресов.

Слежка велась, помимо Белого дома, за Госдепартаментом, NASA, иностранными дипмиссиями, военными учреждениями США, компанией Lockheed Martin, а также за представительствами МФВ, Лиги арабских государств и рядом университетов.