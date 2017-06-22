Бундестаг разрешил немецким спецслужбам взламывать переписку в мессенджерах не только для борьбы с терроризмом, но и для расследования убийств, уклонения от уплаты налогов или подделки денег.

Ранее соответствующий законопроект предусматривал применение программы, расшифровывающей закодированные сообщения в мессенджерах, только для противодействия терроризму.

Новые поправки в документ были одобрены во втором и третьем чтениях голосами правящей коалиции (блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии). Против выступила оппозиция в лице партии «Зеленых» и левой партии.

Правозащитники и эксперты заявили, что поправки в законопроект могут привести к нарушению права на неприкосновенность частных данных.