«Газпром» восстановил поставку газа по трубопроводу Ямал–Европа в Польшу и Германию. Об этом заявил заместитель председателя правления «Газпром» Александр Медведев.

Корпорация устранила технические проблемы с подачей газа контрактного качества, пишет «Интерфакс». По словам Медведева, это была единовременная ситуация, которая уже исправлена. При этом он подчеркнул, что Польша «раздула из мухи слона» касаемо данной ситуации.

Ранее стало известно, что в среду из-за ненадлежащего качества польский оператор системы магистрального транспорта приостановил прием газа из трубопровода Ямал–Европа. Также о снижении подачи газа заявила и германская сторона.