Центральное командование США сообщило об уничтожении трех боевиков запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида». Среди убитых был «эмир» группировки в регионе.

Авиаудар против террористов на Аравийском полуострове (Йемен) был нанесен 16 июня. В результате был уничтожен эмир организации Абу Хаттаб аль-Авалаки и двое его сообщников, сообщает ТАСС.

По данным Пентагона, аль-Авалаки занимался подготовкой террористических нападений, целью которых являлись гражданские лица. Более того, уничтоженный экстремист «имел большое влияние» внутри группировки.

Последнее время США регулярно наносят удары по членам «Аль-Каиды», действующим в Йемене. В Вашингтоне отмечают, что многие боевики укрываются на Аравийском полуострове, где готовят теракты против «друзей и союзников США».