Самолет, выполнявший рейс из Китая в Москву, был вынужден совершить экстренную посадку в Екатеринбурге из-за резкого ухудшения самочувствия одной из пассажирок. Об этом сообщили в пресс-службе уральского УМВД на транспорте.

Как отметили в ведомстве, гражданка Китая почувствовала себя плохо на борту воздушного судна. В результате экипаж принял решение сделать незапланированную посадку в аэропорту Кольцово. Посадка прошла в штатном режиме, пишет ТАСС.

Пассажирку направили в больницу Екатеринбурга, по предварительной информации, у нее подозрения на гипертоническую болезнь. В полиции отметили, что самолет с остальными пассажирами продолжил полет в Москву.