«Союзмультфильм» и «Данон Россия» договорились о съемках продолжения «Простоквашино». Сделка согласована правительством РФ.

Распоряжение кабинета министров было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, на создание мультфильма будет потрачено 300 млн рублей.

Ожидается, что в период с 2018 по 2020 год выйдет 30 серий. Продолжительность каждой серии составит 6,5 минуты. Они будут сняты в смешанной технике, комбинирующей 2D и 3D.

Киностудия рассчитывает вовлечь детей в приключения главных героев, которые пропагандируют такие ценности, как семья, дом, забота о близких, заявила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

В основу мультфильма «Трое из Простоквашино» легла повесть Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». Впервые он был продемонстрирован отечественному зрителю в 1978 году.