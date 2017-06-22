Председатель Белого дома Сара Сандерс заявила, что разговоры о «русских хакерах» являются попыткой лишить легитимности президента США Дональда Трампа.

Обсуждая вмешательство России в выборы США, разведывательные службы Соединенных Штатов могут подорвать легитимность американского президента, сообщает «РИА Новости».

По словам Сандерс, Трамп думает, что за хакерскими взломами, вероятно, стоит Россия, которая неоднократно опровергала эти обвинения, называя их «абсолютно голословными».

Расследованием занимаются ФБР и обе палаты конгресса.