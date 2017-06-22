Посол США в Гватемале Тодд Робинсон на встрече со СМИ назвал некоторых местных депутатов, с которыми он работает, идиотами.

«Есть четыре идиота в конгрессе», — заявил Робинсон.

Ранее депутаты парламента Гватемалы Фернандо Линарес, Хайме Регаладо, Оскар Кинтанилья и Хулио Лаинфиеста подписали договор с лоббистской компанией США с целью получения помощи от Робинсона за вмешательство во внутренние дела страны.

По словам американского дипломата, он работает со многими конгрессменами, но есть определенные лица, которые не вызывают никакого уважения у посла. Тратить деньги на попытки компрометации и интриги, когда в Гватемале есть много голодающих людей, возмутительно, сообщает «РИА Новости».