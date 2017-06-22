Решение сейма Польши одобрить поправки в закон о декоммунизации, подразумевающие снос памятников советским войнам, приведет к дальнейшему обострению российско-польских отношений, говорится в сообщении МИД РФ.

В дипведомстве подчеркнули, что Польша не скрывает, что главный удар закон нанесет именно по монументам и памятным объектам, посвященным подвигу Красной армии, освободившей страну от нацистского ига.

МИД РФ обращает внимание, что принятие закона польские власти приурочили к трагическому дню начала гитлеровской агрессии против СССР.

«Иначе как позорным глумлением над памятью погибших такие действия не назовешь», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты уверены, что не все граждане Польши поддерживают «гнусное поведение» властей.

«Те, кто продолжает кампанию «войны» с памятниками, должны понимать, что провоцируют дальнейшее обострение в российско-польских отношениях», — резюмировали в дипведомстве.

Поправки в законопроект о декоммунизации, подразумевающие снос «прославляющих коммунизм» памятников, был принят подавляющим большинством 22 июня.