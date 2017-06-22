Президент США Дональд Трамп заявил, что не располагает записями телефонных разговоров с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

«Учитывая недавние сообщения об электронной слежке, перехватах и нелегальной утечке информации, я понятия не имею, есть ли «пленки» моих разговоров с Джеймсом Коми. Я их не делал, у меня таких записей нет», — написал Дональд Трамп.

Как сообщает «Интерфакс», ранее президент США заявил о вероятном наличии подобных аудиозаписей, и вопрос о их существовании должен проясниться в ближайшем будущем.

Вопрос об этих записях встал, когда у Дональда Трампа и Джеймса Коми оказались разные версии по поводу их личных встреч.