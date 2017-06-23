Матч сборных Австралии и Камеруна в рамках Кубка конфедераций
Болельщики перед матчем сборных Австралии и Камеруна
Сборные Камеруна и Австралии перед матчем Кубка конфедераций
Том Рогич (Австралия), Себастьян Сианиу (Камерун) и Франк Замбо Ангисса (Камерун) во время игры
Команды Австралии и Камеруна во время матча Кубка конфедераций
Игроки сборных Камеруна и Австралии во время матча Кубка конфедераций
Трента Сейнсбери (Австралия) и Винсент Абубакар (Камерун)
Томи Юрис (Австралия) после столкновения на поле
Марк Миллиган (Австралия) забивает свой первый гол с пенальти
Матью Райан (Австралия) наносит удар по мячу во время игры с Камеруном
Андре-Франк Замбо Ангисса (Камерун) отмечает свой первый гол с товарищами по команде
Коллинз Фай (Камерун) и Мэтью Леки (Австралия)
Робби Крузе (Австралия) во время игры
Игрок Камеруна Бенджамин Мукандхо