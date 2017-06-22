США выдали ордер на арест пятерых бывших менеджеров автомобилестроительной компании Volkswagen в рамках дела, возбужденного после «дизельного скандала». Об этом в четверг, 22 июня, сообщила немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

Менеджеров обвиняют в сговоре и нарушении предписаний США в области охраны окружающей среды. По данным газеты, спецслужбы будут искать подозреваемых по всему миру с целью экстрадиции и привлечения их к уголовной ответственности.

Издание отмечает, что в США экс-менеджеров Volkswagen ждут длительные сроки.

Скандал вокруг немецкой автомобилестроительной компании разгорелся после обнаружения в их автомобилях программного обеспечения, занижающего показатели вредных веществ в выхлопных газах машин с дизельным двигателем.

В результате концерну пришлось выплатить США около $4,3 млрд штрафа.