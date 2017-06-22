Симоновский суд Москвы попросили приговорить владельца журнала «Флирт» Дмитрия Зябливцева и его супругу, главного редактора издания Станиславу Казакову к четырем и трем годам лишения свободы соответственно.

Гособвинение считает, что вина подсудимых, проходящих по делу об организации проституции, доказана. Прокурор предложил назначить наказание в виде лишения свободы на четыре года и три года с отбыванием наказания в колонии общего режима, передает «Интерфакс».

Ожидается, что Симоновский суд Москвы вынесет вердикт 27 июня в полдень.

Дмитрий Зябливцев, его супруга и еще 37 человек были задержаны летом 2015 года.

По версии следствия, подозреваемые рекламировали интимуслуги в журнале «Флирт» и на его сайте. Кроме того, Зябливцев снял в Москве несколько квартир, в которых размещались диспетчеры. Они должны были отвечать на телефонные звонки и предлагать желающим воспользоваться услугами сексуального характера за деньги.

Добавим, что дело в отношении сообщников Зябливцева и Казаковой выделено в отдельное производство.