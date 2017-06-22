Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил о тщетности попыток санкционного давления на Россию.

Российский министр указал, что подобные действия со стороны Вашингтона лишь усложняют и без того непростые отношения между двумя странами.

«В этих условиях российская сторона была вынуждена отложить намечавшуюся на 23 июня встречу заместителей глав внешнеполитических ведомств», — сообщает пресс-служба МИД РФ.

Лавров напомнил Тиллерсону о предложениях по нормализации двусторонних отношений, которые Москва ранее направляла Вашингтону. Глава ведомства отметил, что ответа на них до сих пор так и не поступило.

Лавров также раскритиковал действия США, которые нарушают суверенитет Сирии и затрудняют борьбу с терроризмом. Кроме того, стороны затронули тему кризиса на Украине.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.