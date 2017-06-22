Глава чешского национального банка Йиржи Руснок заявил, что Чехия вполне готова перейти на единую европейскую валюту и вступить в еврозону. По мнению главы чешского центробанка, страна адаптировалась к условиям ЕС, позволяющим перейти на евро.

Единственное, что необходимо сделать до принятия новой валюты, уменьшить разницу между доходами чехов и жителей еврозоны, сообщает «Интерфакс». В остальном, по мнению Йиржи Руснок, Чехия сможет справиться со всеми трудностями перехода.

Ранее правительство Чехии официально заявило о намерении перейти на евро, но точной даты, когда это произойдет, пока нет.