Общественная палата РФ подготовила предложения для правительства по решению проблемы детских суицидов. Среди них — организация межведомственного штаба, открытие на базе детских поликлиник кабинетов психотерапевтов, а также создание киберполиции, в которую будут входить сотрудники разных силовых структур. А специалисты Центра имени Сербского завершили работу над первым в истории страны «Национальным руководством по суицидологии».

Как сообщила «Известиям» модератор рабочей группы Общественной палаты РФ по профилактике призывов к суицидам и деструктивному поведению в интернет-сообществах, зампред комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова, инициативы будут направлены в июле в правительство с предложениями включить их в план мероприятий «Десятилетия детства».

Профессор Федерального центра психиатрии и наркологии имени Сербского Борис Положий, входивший в рабочую группу ОП, рассказал «Известиям», что ключевым предложением стало создание госпрограммы предупреждения самоубийств среди детей и подростков, причем под нее должно выделяться финансирование из бюджета, а курировать такую программу надо на высоком государственном уровне. По крайней мере, в странах Западной Европы, где такие программы существуют, за их реализацию отвечают чиновники в ранге не ниже вице-премьера.

— Профилактика суицидов среди детей и подростков не может сводиться лишь к мерам (совершенно правильным), принимаемым в отношении деструктивных ресурсов в интернете, — отметил Борис Положий. — Факторы риска суицидального поведения значительно многообразнее, поэтому их предупреждение должно носить комплексный характер. Подтверждением этому служит то, что на сегодняшний день доля суицидов, спровоцированных деструктивными сайтами, весьма немногочисленна (менее 10% случаев).

Согласно итоговым предложениям, в межведомственный штаб должны войти представители силовых структур, Минтруда, Минобразования, Роскомнадзора, Росмолодежи, Роспотребнадзора, общественных организаций, эксперты. Он должен заниматься поисками детей, состоящих в деструктивных интернет-сообществах, адресной помощью семьям в случаях кризисов. Предлагается и создание системы подготовки специалистов, работающих с детьми и подростками (в том числе специалистов традиционных конфессий, педагогов, психологов, социальных работников, представителей силовых структур).

Ряд предложений относится к конкретным ведомствам. Например, Минздрав может взять на себя создание на базе детских поликлиник кабинетов психотерапевтов, Минобрнауки — создание и распространение среди образовательных организаций видеоучебников «Уроки безопасного интернета в дистанционном формате». На Роспатриотцентр возлагается создание разнообразных онлайн-квестов с большим процентом охвата молодежи. Сами члены Общественной палаты готовы взять на себя совместно с НКО «создание и распространение деромантизирующего контента (в том числе легенд) и запуск в формате вируса». А Центру имени Сербского предлагается разработать курсы дистанционного обучения для школьных психологов и психиатров.

Некоторые такие программы уже созданы, сообщил Борис Положий. В частности, для школьных психологов, врачей-психиатров и наркологов, врачей поликлиник и стационаров.

Более того, специалисты Центра имени Сербского сообщали «Известиям», что завершили работу над первым в истории страны «Национальным руководством по суицидологии», предназначенным для учителей, врачей, полицейских и чиновников, которое скоро выйдет из печати.

— Она предназначена для широкого круга людей, которые в своей профессиональной деятельности так или иначе сталкиваются с проблемами суицида. У нас почти нет литературы по этой проблеме, и даже врачи ориентируются на издания примерно полувековой давности, — сказал профессор Борис Положий.

Он подчеркнул, что в издании не только рассказывается о проблеме с учетом последних научных исследований, но и даются конкретные рекомендации: как распознавать ранние признаки суицидального поведения, как организовать профилактическую работу на региональном и на государственном уровне.