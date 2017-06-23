Онлайн-опрос Счетной палаты показал, что 48% респондентов не устраивает качество социального обслуживание, а 49% считают его недоступным. По мнению экспертов, у граждан есть объективные основания быть недовольными. В результате оптимизации сократилось количество центров социального обслуживания. Перечень услуг скуден, а компетенция соцработников порой оставляет желать лучшего. Проблему усугубляют сложности в оформлении документов и сокращение количества социальных центров.

В пресс-службе Счетной палаты «Известиям» сообщили, что в опросе населения о качестве и доступности услуг в сфере социального обслуживания приняли участие почти 3 тыс. граждан из 74 регионов страны.

25% респондентов скорее не удовлетворены качеством социального обслуживания, а 23,1% не удовлетворены совершенно. Компетентность социальных работников не устраивает почти 40% опрошенных (43% удовлетворены, а 17% затруднились с ответом).

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина рассказала «Известиям», что цены на услуги, которые определяет государство, совершенно не соответствуют рыночным. Например, стоимость ухода за престарелым человеком или инвалидом стоит в коммерческом секторе в тысячу раз больше. Из-за мизерной зарплаты в центры соцобслуживания идут люди, которых просто никуда больше не берут. Однако среди социальных работников встречаются те, кто готов самоотверженно работать за копейки.

Доступность социальных услуг тоже не устроила большинство респондентов Счетной палаты (49,6% дали отрицательную оценку, 40% — положительную, остальные — затруднились с ответом).

По словам Любови Храпылиной, чтобы попасть в дома престарелых или инвалидов, нужно собрать и оформить множество документов. Количество услуг, которые оказываются там, сильно ограничено, а их качество часто неудовлетворительно.

— Есть, конечно, потемкинские деревни, в которые водят руководителей, показывают, как там всё хорошо устроено. Но большинство домов престарелых и инвалидов требуют существенных изменений. Например, давно не менялись формы по размещению, люди живут в многоместных комнатах, — сказала профессор.

По словам Любови Храпылиной, не меньше проблем и в социальном обслуживании на дому. Здесь тоже скудный ассортимент услуг, заявительная форма получения услуг. А сбор документов для людей, которые уже и так немощны физически и психологически, становится непреодолимым барьером.

— Заявительная форма должна оставаться, но приоритетным в деле социального обслуживания должно быть активное выявление людей, нуждающихся в помощи. И заниматься этим должны не только социальные, но и медработники. Медики же видят, в каких условиях живут их пациенты, — сказала Любовь Храпылина.

На доступность и качество помощи повлияла и оптимизация организаций социального обслуживания. По данным Счетной палаты, в 2013 и 2014 годах таких организаций стало на 110 меньше. За 2014 год численность работников сократилась на 53 тыс. человек (на 3,3%), при этом получателей услуг стало на 6% больше. В результате нагрузка на одного соцработника выросла с восьми до девяти человек. А к 2018 году она должна составить 11 человек.

Пресс-служба Счетной палаты сообщила «Известиям», что количество негативных отзывов об услугах социального обслуживания преобладало над позитивными среди респондентов из Петербурга, Московской, Тульской, Воронежской областей (всего 21 регион). А наибольшее количество хороших оценок поступило от жителей Москвы, Архангельской, Рязанской, Владимирской областей и Красноярского края.

Член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ Елена Клочко отметила, что ответственность за организацию социального обслуживания лежит на субъектах РФ. Удовлетворенность населения зависит во многом от того, насколько налажена обратная связь между теми, кто предоставляет и получает услуги.

На федеральном уровне уже предприняты меры по улучшению ситуации в социальной сфере. В январе 2015 года вступил в силу закон «Об основах социального обслуживания». Он предполагает переход от потребительской модели (раздачи продуктов) к модели активного сотрудничества, когда с помощью соцработника решаются жизненно важные вопросы, касающиеся образования, здравоохранения и трудоустройства.

— Минтруд ведет постоянный мониторинг реализации федерального закона об основах социального обслуживания населения. Он ориентирован на предоставление индивидуальной помощи человеку с учетом жизненных обстоятельств, состояния здоровья, — сообщили в пресс-службе министерства.

Также в Минтруде отметили, что ведомство проводит независимую оценку качества социальных услуг. По результатам предпринимаются необходимые действия: благоустраивается территория, приобретается новый инвентарь, разрабатываются удобные графики работы соцучреждений.

Предложения по улучшению доступности социальных услуг были у 60% участников опроса Счетной палаты. Люди считают, что нужно упростить процедуру оформления документов, создать новые центры социального обслуживания и ужесточить отбор соцработников.