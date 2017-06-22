Сборные Австралии и Камеруна не сумели выявить победителя в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Зрители, собравшиеся на стадионе «Санкт-Петербург», увидели первый гол в концовке первого тайма. Мяч в ворота Австралии отправил Андре-Франк Замбо Ангисса.

На 60-й минуте Эрнест Мабука сбил в штрафной Александера Герсбаха. Главный судья Милорад Мажчи, посоветовавшись с видеопомощником, назначил пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовал Марк Миллигэн, установив окончательный счет.

После двух туров в активе Австралии и Камеруна по одному очку. Возглавляют группу B сборные Чили и Германии. Они проведут очный поединок в четверг, 22 июня. Матч пройдет на стадионе «Казань Арена», встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram