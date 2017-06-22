В США предложили разработать законопроект о «сдерживании агрессии со стороны России». Соответствующая инициатива поступила от демократов из комитета по вооруженным силам палаты представителей США, передает RT.

По мнению авторов законопроекта, США нуждаются в серьезной стратегии по противодействию «российской агрессии». Демократы считают, что Россия разворачивает вооружение и совершает акты агрессии в Восточной Европе.

«Мы должны продолжить укрепление отношений с нашими европейскими союзниками и активно готовиться к новым нетрадиционным угрозам, с которыми уже сталкиваемся», — сообщил один из демократов и авторов проекта — Дональд Макэхин.