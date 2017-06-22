Более 500 украинских военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе, покончили с собой, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков со ссылкой на данные украинской Генпрокуратуры.

По его словам, есть международный стандарт, по которому порядка 90–95% участников боевых действий впоследствии имеют социальные проблемы, а также психологические. Причем около трети, отметил Аваков, страдают от посттравматического синдрома, результатом которого нередко становятся самоубийства.

Он подчеркнул, что в 2015 году количество обращений членов семей участников АТО с жалобами на бытовое насилие со стороны вернувшихся «защитников» увеличилось в восемь раз.

Глава украинского МВД отметил, что преодолеть эту тенденцию можно путем развития различных программ по реабилитации бывших участников боевых действий, сообщает «Газета.Ру».

Напомним, после антигосударственного переворота на Украине в феврале 2014 года о своей независимости заявили восточные территории — Луганск и Донецк. Уже в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР.