Евросоюз призвал администраторов социальных сетей усилить борьбу с экстремистскими материалами. Об этом заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

«Мы [лидеры стран — членов ЕС] призываем компании социальных сетей сделать всё необходимое, чтобы предотвратить распространение террористических материалов в интернете», — приводит слова Туска «РИА Новости».

Туск подчеркнул, что компании должны приступить к разработке новых инструментов для автоматического обнаружения и удаления экстремистских материалов.

Председатель Евросовета добавил, что, если потребуется, члены ЕС готовы «принять соответствующее законодательство».