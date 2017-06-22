В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству поддержали инициативу об ужесточении наказания за мелкое хулиганство, в том числе за ругань не только в общественных местах, но и в кругу семьи.

Как сообщает ТАСС, предлагается внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, а именно убрать из контекста словосочетание «в общественных местах». Это означает, что нарушение порядка и неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью даже в квартире собственного дома, подлежит наказанию.

В случае принятия законопроекта наказание за оскорбление человека и мелкое хулиганство увеличится до штрафа в размере 2 тыс. рублей, либо до административного ареста на 15 суток, либо до обязательных работ на 40 часов.

Авторы законопроекта считают, что нововведения устранят имеющиеся правовые пробелы и привлекут к административной ответственности за действия, нарушающие общественный порядок не только в общественных местах, но и на почве семейно-бытовых конфликтов.