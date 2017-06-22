На финансовую гарантию в размере €15 млн, предоставленную Украиной на проведение конкурса «Евровидение-2017», наложен арест.

О решении Женевского управления принудительного взыскания задолженности сообщил украинский телеканал «Первый Национальный».

В сообщении соорганизатора конкурса отмечается, что Украина «успешно» провела конкурс, следовательно, сумма гарантий должна вернуться. Однако Европейский вещательный союз запустил процедуру наложения ареста.

Национальная телерадиокомпания Украины обратилась за помощью к юридической фирме из Швейцарии. Выясняются обстоятельства дела.

Украина получила право на проведение песенного конкурса «Евровидение-2017» благодаря победе певицы Джамалы в 2016 году в Стокгольме.