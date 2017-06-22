В Оренбурге суд рассмотрит дело бывшего начальника городского управления жилищной политики. Сергей Макеев обвиняется в превышении должностных полномочий. Чиновник незаконно признал готовыми дома, непригодные для проживания людей.

Речь идет о зданиях на Заводской и Турбинной. Как считает следствие, чиновник подписал акты приема-передачи по муниципальным контрактам и договорам, в то время как жилые помещения были построены некачественно.

Причиненный ущерб превышает 100 млн рублей, сообщает РИА «Оренбуржье». Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.