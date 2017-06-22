Акция-реквием, посвященная дате начала Великой Отечественной войны, прошла на Поклонной горе у монумента Победы в четверг.

Гостей акции встретили «фронтовые бригады» — артисты в военной форме образца 1941 года. В мероприятии приняли участие ветераны войны и труженики тыла, Герои Советского Союза и России, представители столичной общественности и военнослужащие.

Во время акции прозвучали песни военных лет, в программу были также включены хореографические выступления. Мероприятие завершилось возложением цветочной гирлянды к стеле Победы, передает сайт НТВ.Ru. Духовой оркестр роты почетного караула исполнил гимн России.

Напомним, 22 июня был объявлен Днем памяти и скорби указом президента РФ от 8 июня 1996 года.