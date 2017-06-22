Модернизация вокзала Ульяновск-Центральный была приостановлена. В мае ремонтные работы прекратились в связи с задолженностью РЖД перед подрядчиками.

По информации управления Куйбышевской железной дороги, 13 июня рабочие вернулись на объект, график не нарушен. Идет ремонт цокольного этажа и замена кровли в гостиничном комплексе. Однако сейчас на объекте нет ни одного специалиста, сообщает 1ul.ru.

Обновленный вокзал Ульяновск-Центральный должен быть готов к 1 октября. Работы начались в июне 2016 года. В частности, были заменены витражи. До середины июля планировалось выполнить благоустройство территории, модернизация фасадной части и кровли, витражные работы. На ремонт здания ОАО «РЖД» потратит более 300 млн рублей.