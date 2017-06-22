АФК «Система» обратилась к «Роснефти» с предложением урегулировать спор, минуя судебное разбирательство. Об этом «Интерфаксу» рассказал президент холдинга Михаил Шамолин.

«Мы обратились к «Роснефти» с предложением эффективного механизма внесудебного урегулирования спора», — заявил Шамолин, однако подробности предложения раскрывать не стал.

Накануне глава «Роснефти Игорь Сечин заявил, что АФК «Система» не выходила с вопросом о мирном урегулировании спора с нефтяной компанией.

«Роснефть» обвиняет АФК «Систему» в причинении убытка в размере 170,6 млрд рублей при реорганизации «Башнефти». Соистцами выступают Башкирия и «Башнефть». АФК «Система» считает выдвинутые требования незаконными.