Песни, автором которых является официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прозвучат на открытии и закрытии 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Об этом рассказал его президент Никита Михалков. Михалков отметил, что это была его инициатива. Идея пришла режиссеру в голову сразу, как только он узнал, что Захарова пишет музыку.

«Она сначала сопротивлялась, потом прислала две замечательные песни, одна из них прозвучит на открытии, и сегодня она совершенно в тему, потому что День скорби, день начала войны»,— цитирует «РИА Новости» Михалкова. Президент кинофестиваля подчеркнул, что Захарова — автор и слов, и музыки.

Михалков отметил, что это прекрасная возможность показать, какая «Мария красивая, умная и талантливая женщина, которая мало того, что занимается отстаиванием интересов нашего отечества, еще и пишет замечательные песни». Наргиз Закирова исполнит песню на открытии фестиваля. К записи подключился продюсер Максим Фадеев, передает сетевое издание m24.ru.

Закрываться кинофестиваль также будет песней Захаровой, но тема ее не раскрывается.

Церемония открытия ММКФ пройдет в четверг, продлится фестиваль до 29 июня. В этом году в программе заявлены 247 фильмов: 153 полнометражных и 94 короткометражных.