В День памяти и скорби на сельском кладбище в поселке Шойбулак Медведевского района Марий Эл открылся мемориал военнослужащим третьего запасного авиаполка, погибшим в результате катастроф и несчастных случаев в 1942–1945 годах.

Поисковикам удалось установить 31 имя воинов. Большинство захороненных считаются пропавшими без вести или погибшими без указания места захоронения. Об этом пишет ИА «МариМедиа».

22 июня отмечается День памяти и скорби. В 1941 году в этот день началась Великая Отечественная война. Во многих странах 22 июня приспускают государственные флаги. Проходят различные памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам.