Проект по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали предложил рассмотреть первый секретарь парткома провинции Цзилинь Бань Чаолу на встрече с первым замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александром Осиповым.

В проекте крайне заинтересованы китайские инвесторы. Бань Чаолу отметил, что китайская сторона уверена в перспективности магистрали, особенно если она окажется в составе единой линии до Пекина. В Минвостокразвития России отметили, что проект действительно интересен, необходимо изучить возможности создания магистрали и проработать уточнения по проекту, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, сейчас строится мост Благовещенск — Хэйхэ и первый железнодорожный мост Нижнеленинское — Тунцзян. Ведутся переговоры о строительстве моста Полтавка — Дуннин, активно обсуждается развитие трансграничной инфраструктуры. Недавно в Чанчуне завершились переговоры касательно совместного проекта по развитию международного транспортного коридора «Приморье-2».