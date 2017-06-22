По итогам муниципальных выборов в Латвии, которые состоялись 3 июня, Нил Ушаков одержал победу и сохранил должность мэра Риги на третий срок.

Благодаря уверенной победе действующей правящей коалиции в Рижской думе (РД), которая состоит из возглавляемой Ушаковым социал-демократической партии «Согласие» и партии «Честь служить Риге!», политик был вновь переизбран мэром города. На первом заседании депутатов нового состава РД в поддержку Нила Ушакова выступили 32 депутата из 60. Об этом сообщает ТАСС.

«Эта победа означает, что большинство рижан доверили нам продолжить ту политику РД, которая реализовывалась последние восемь лет, а также осуществлять те вещи, которые были в нашей программе», — сообщил Нил Ушаков.