СК возбудил уголовное дело после убийства официантки в кафе в центре Москвы. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по столице.

Инцидент произошел в четверг, 22 июня, в кафе на улице Машкова. В заведение ворвался вооруженный ножом мужчина и нанес 30-летней девушке Гульмире С., работавшей в кафе официанткой, не менее девяти ножевых ранений. От полученных травм девушка скончалась на месте. Как сообщает Life.ru, сотрудник заведения смог обезвредить мужчину только после того, как девушка упала на пол.

Мотивом для совершения преступления послужил отказ девушки вступить с нападавшим в брак. Как сообщает сайт НТВ.Ru, они познакомились в социальных сетях и знали друг друга недолго.

Подозреваемый в совершении преступления задержан по горячим следам, на месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».