Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) подготовила новый законопроект о переходах из одного фонда в другой и направила его в Центробанк, Минфин и МЭР. Согласно тексту документа и сопроводительного письма, с которыми ознакомились «Известия», АНПФ предлагает желающим сменить фонд гражданам обращаться не в ПФР, а в свой НПФ, который должен уведомлять гражданина о возможной потере инвестиционного дохода. Только после этого можно будет открывать счет в новом фонде. В Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) концепцию перехода через текущий фонд поддержали, но подчеркнули, что при этом не должно создаваться избыточных препятствий. В случае одобрения инициативы в фонды придется обращаться как минимум дважды, но это позволит защитить граждан от потери инвестдохода. В правительстве «Известиям» факт получения документа подтвердили.

Вопрос о переходах между фондами является одним из самых важных для рынка. Сегодня граждане при смене НПФ должны подать заявление в ПФР — при этом в случае, если накопления находились в фонде менее пяти лет, застрахованный теряет весь инвестиционный доход. За год при зарплате 50 тыс. рублей и доходности 8% гражданин может потерять около 35 тыс. Нередко, подписывая в новом фонде договор, клиент даже не догадывается, что теряет деньги.

Участники рынка уже неоднократно предлагали реформировать процесс перехода, и сейчас АНПФ представила доработанный законопроект. По словам президента ассоциации Сергея Белякова, «принципиально важно изменить процедуру переходов законодательно, что позволит людям сохранить свой инвестиционный доход».

— Мы разработали собственный проект, поскольку существующий не может решить эту проблему, а лишь создает видимость ее решения. Поэтому мы считаем, что наш проект имеет все шансы, — заявил «Известиям» Сергей Беляков.

В АНПФ рассчитывают, что инициатива найдет поддержку в Госдуме.

«Решить накопившиеся проблемы переходов должно принятие изменений в закон об НПФ при условии включения в него норм о необходимости обращения застрахованного лица к своему текущему страховщику для осуществления перехода к новому страховщику», — указано в письме АНПФ в Минфин, ЦБ и МЭР.

С прошлого года в Госдуме обсуждается законопроект сенатора Николая Журавлева, ужесточающий правила перехода между фондами. Он принципиально отличается от идеи АНПФ. Согласно этому предложению, желающий сменить фонд гражданин должен подать заявление в выбранный НПФ, который обязан проинформировать его фонд. Тот в свою очередь рассказывает клиенту о возможной потере инвестдохода. При этом вводится «период охлаждения»: в течение 60 дней с момента заключения нового договора гражданин может передумать и вернуться в прежний НПФ без потери дохода. Этот законопроект получил в целом положительный отзыв правительства.

В пресс-службе Центробанка «Известиям» сообщили, что регулятор «неоднократно заявлял о несовершенстве действующего механизма переходов» и «выступает за скорейшее принятие поправок в законодательство, которые сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме».

Представитель Минэкономразвития рассказал, что предложения АНПФ в ведомство поступили, «позиция МЭР в стадии формирования».

В НАПФ также считают необходимым внести в закон изменения, согласно которым заявление о переводе накопительного счета из одного фонда в другой гражданин должен подавать предыдущему страховщику, прокомментировал инициативу президент НАПФ Константин Угрюмов.

— Однако закон обязан предусматривать ответственность предыдущего страховщика за возможные задержки с передачей таких заявлений в ПФР, отказ от принятия заявлений и так далее, — указал он.

Сложившуюся схему переходов нужно однозначно менять, потому что она не устраивает ни граждан, ни государство, ни фонды, уверен исполнительный директор НПФ «САФМАР» Евгений Якушев. По его словам, агенты, работающие на привлечение клиентов, несмотря на жесткие стандарты работы, устанавливаемые фондами, порой позволяют себе вводить застрахованных лиц в заблуждение. Изменение схемы подачи заявления действующему страховщику исправит эту ситуацию, надеется он.

Реформа процедуры переходов повлияла бы на ситуацию принципиально, в разы сократив число как жалоб граждан, так и отказов по заявлениям, согласна гендиректор ФГ «Будущее» Марина Руднева. Никаких технических трудностей, связанных с изменением процедуры, она не усматривает. Информирование через третье лицо, например, ПФР, осложнит ситуацию гораздо больше, считает Марина Руднева.

В ПФР на запрос «Известий» не ответили. В Минфине сообщили, что пока с законопроектом АНПФ не ознакомлены.