Президент Чехии Милош Земан заявил, что поддерживает проведение референдума по вопросу выхода страны из состава Евросоюза.

Это заявление глава государства сделал во время выступления на конференции о чешских национальных приоритетах «Жофинский форум», передает ТАСС.

Земан подчеркнул, что является сторонником прямой демократии и поддержал бы инициативу о проведении референдума. Сам же глава государства проголосовал против выхода страны из Евросоюза.

Помимо этого, Земан подверг жесткой критике руководство Евросоюза, в частности Ангелу Меркель.

По его мнению, канцлер допустила грубую ошибку, пригласив в Европу сирийский беженцев. Этим она нанесла урон не только Германии, но и всему Евросоюзу.

«Всё время говорится о солидарности с кем-то, но не с собственными гражданами», — резюмировал президент Чехии.