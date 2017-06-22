Арбитражный суд Брянской области удовлетворил иск аэропорта Брянск к компании «Альянс-Сервис-Авиа» о взыскании 8 552 425 рублей. По условиям договора аэропорт был обязан проводить наземное обслуживание воздушных судов ответчика и предоставить перевозчику место стоянки для Як-42, а также помещение для личного состава и имущества.

Перевозчик обязался оплатить услуги, но не сделал этого. Суд удовлетворил исковые требования. Ответчик имеет право обжаловать решение в апелляционном суде, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Напомним, в марте Брянский областной арбитражный суд рассмотрел дело по иску регионального управления имущественных отношений к аэропорту Брянск о взыскании более 6,2 млн рублей. Авиагавань не платила за аренду и накопила долг почти в 2 млн рублей. На эту сумму чиновники начислили неустойку в размере более 4,2 млн рублей. Аэропорт Брянск долг признал, однако оспорил неустойку и ходатайствовал об уменьшении этой суммы.