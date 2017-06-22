В городе Мичуринск Тамбовской области ребенок умер после употребления таблеток. По данному факту проводится доследственная проверка.

11-летнему мальчику стало плохо на улице. Он упал и потерял сознание. Прохожие вызвали «скорую», но спасти его жизнь не удалось.

Как сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру», 17 июня школьник скончался в больнице. Причиной смерти стало отравление лекарственным препаратом, который он принял на улице. Следователям предстоит установить обстоятельства трагедии.