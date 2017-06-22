Предварительная продажа билетов открылась в Приморском океанариуме. Теперь желающие побывать в дельфинарии смогут купить билет за пять дней до посещения и заранее выбрать себе место.

Руководство океанариума решило открыть предпродажу билетов, потому что фактическая вместимость дельфинария составляет всего 800 человек, в результате чего многие не имеют возможности попасть на представление дельфинов, если решили это сделать день в день. Как пояснила пресс-секретарь океанариума Елена Молчанова, количество билетов в сам океанариум не ограничено, а вот дельфинарий больше 800 человек вместить не может. Кроме того, предварительная продажа билетов поможет избежать огромных очередей в кассы в дни представлений. Как отмечает ИА PrimaMedia, с 23 июня кассы на территории океанариума будут работать с 10.00 до 19.00. Океанариум открыт для посещения ежедневно, кроме понедельника, представления проходят в 11.00 и 15.00.