Сто мальчиков и девочек в возрасте от 12 до 17 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи примут участие в главном футбольном событии этого года и станут частью всемирной футбольной истории. Отбор завершился в мае: юные победители и призеры городского этапа соревнований «Кожаный мяч — Кубок Coca-Cola» 2016 года в городах — организаторах Кубка конфедераций FIFA вошли в команду подавателей мячей. В предыдущем сезоне соревнований молодые футболисты не раз доказали свою любовь к футболу. Благодаря этому они были удостоены чести участвовать в организации матчей Кубка конфедераций FIFA 2017.

Исход футбольного матча зависит как от таланта игроков, так и от мельчайших элементов игры и качественной организации. Подаватели мячей, или болл-бои, играют ответственную роль в ходе соревнований. До начала Кубка конфедераций FIFA, который стартовал 17 июня в Санкт-Петербурге, ребята готовились к матчам под руководством тренеров FIFA. На занятиях они осваивали азы правильной футбольной техники, а также получили возможность узнать, как тренируются профессиональные футболисты.

«Молодежная программа FIFA дарит юным болельщикам потрясающую возможность прикоснуться к большому футболу», — рассказал руководитель FIFA по маркетингу Жан-Франсуа Пати. — Мы делаем всё возможное, чтобы они на всю жизнь сохранили самые теплые воспоминания о турнире. Это одна из множества замечательных программ, которые FIFA реализует совместно с партнерами, чтобы турнир стал ближе к болельщикам разных стран. В преддверии Кубка конфедераций FIFA 2017 в России FIFA обновила свою молодежную программу, чтобы сделать ее еще более интересной и доступной. Например, теперь наши юные помощники будут выносить на поле мяч, а также примут участие в церемонии подбрасывания монетки вместе с рефери перед матчем. Разве кто-нибудь откажется от такой возможности?»

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