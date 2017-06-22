Прокуратура Волгоградской области передала в суд уголовное дело против бывшего директора частной компании, который обвиняется в неуплате 75 млн рублей налогов.

Следствием установлено, что в 2013-2014 годах руководитель фирмы скрыл от налоговой часть доходов, которые образовались после выполнения субподрядных работ и реализации товаров. По данным СК РФ по Волгоградской области, образовавшийся долг — это налог на добавленную стоимость (НДС), сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру».

Бывший руководитель компании свою вину признал. Ожидать суда он будет, находясь под домашним арестом. В качестве максимальной меры наказания руководителю предприятия грозит до шести лет лишения свободы.