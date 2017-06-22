Россия и Эстония намерены совместно заниматься восстановлением популяции речного угря. В связи с этим необходимо восстановить прямое назначение созданного угрехода в Нарвском водохранилище, которое располагается на границе двух государств.

Как сообщает Псковское агентство информации, заключение соглашения состоялось в городе Пушкин Ленинградской области в рамках заседания рабочей группы по комплексному управлению водными ресурсами российско-эстонской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных вод. Специалисты установили, что запасы угря в акватории Финского залива, Чудско-Псковского озера и реке Нарве на протяжении длительного периода находятся в депрессивном состоянии. Это обусловлено крайне низким уровнем естественного пополнения. По мнению исследователей, Нарвское водохранилище идеально подходит для роста угрей, до момента их ската в реки. Однако для этого следует наладить прохождение угрями такого серьезного препятствия, как плотина Нарвской ГЭС.

По итогам заседания стороны условились продолжать обмен гидрологическими данными, информацией о нормативно-правовой базе, а также результатах проведения контрольно-надзорных мероприятий в области охраны и использования водных биологических ресурсов в бассейне Чудско-Псковского озера и реки Нарва.