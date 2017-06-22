На трассе «Кавказ» в Хасавюртовском районе Дагестана произошло столкновение пяти автомобилей. В результате несчастного случая есть пострадавшие и один погибший.

По предварительной информации пресс-службы минздрава республики, в ДТП пострадали 12 человек, двое находятся в крайне тяжелом состоянии, один человек скончался от полученных травм. Как пишет «Интерфакс», все участники ДТП были направлены в центральную больницу Хасавюрта.

Сообщается, что среди пострадавших есть военнослужащие.