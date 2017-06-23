Вода источника «Нарзан» в самый разгар курортного сезона теряет лечебные качества – в ней снижаются химические показатели и уровень углекислоты. Это показал мониторинг рационального использования природных лечебных ресурсов юга России, который проводит Пятигорский государственный НИИ курортологии ФМБА России. Такая ситуация наблюдается уже несколько лет подряд. Гидрогеологи видят причину в эксплуатации некоторых скважин на месторождении, которое питает источник. Помимо утраты лечебных свойств есть и другая проблема - источник загрязнен бактериологически, поэтому воду приходится обеззараживать сернокислым серебром.

Природный источник «Нарзан» – самый изобильный поставщик лечебной сульфатно-гидрокарбонатной натриево-магниево-кальциевой минеральной воды Кисловодского месторождения. Жители России лечились с его помощью еще во времена Петра Первого. Сейчас питьевой нарзан добывают из скважин, а воды источника используют для бальнеолечения на кисловодских курортах. Качество воды в скважинах стабильно высокое, а вот о состоянии источника этого сказать нельзя.

– Источник «Нарзан» естественный, поэтому его режим зависит от метеорологических и гидрогеологических факторов, – пояснил «Известиям» завсектором гидрогеологии отдела изучения природных лечебных ресурсов НИИ курортологии Евгений Потапов. – При большом количестве осадков вода опресняется. В засушливый период идет обратный процесс. На природную составляющую мы повлиять не можем. Но есть и антропогенный фактор, сказывающийся на состоянии источника.

Еще в 1984 году, когда велась геологическая разведка, была начата эксплуатация Северного участка Кисловодского месторождения. По словам Евгения Потапова, работы на нем сразу отразились на качестве воды в источнике «Нарзан», который находится на Центральном участке. Тогда очень быстро было принято решение закрыть проблемные скважины. Но спустя 20 лет их снова начали эксплуатировать.

Скважины на Северном участке использует ООО «Нарзан-гидроресурсы», дочерняя фирма АО «Нарзан», производителя одноименной бутилированной воды. По мнению гидрогеологов Института курортологии, вода в скважинах на Северном участке более насыщена углекислотой и минеральными веществами. При их эксплуатации Центральный участок недополучает как минеральные вещества так и углекислоту. В итоге вода для курортов теряет основные лечебные свойства.

Гидрогеолог отметил, что, пока у Кисловодского месторождения был один недропользователь - АО «Кавминкурортресурсы», баланс добычи нарзана для питьевых и бальнеологических целей соблюдался, и качество воды не страдало. Однако в начале двухтысячных годов Министерство природы РФ стало выдавать много лицензий недропользователям, и у Кавказских минвод появилось около двух десятков хозяев. На Кисловодском месторождении теперь хозяйничают две компании, отчего страдают потребители.

– У кисловодских вод единый гидрогеологический бассейн. Все производимые на нем работы сильно влияют на его состояние. Минеральные воды – это структурообразующее сырье, которое позволяет работать курортам. Их интересы должны учитываться в первую очередь, а для розлива надо использовать другие ресурсы, – считает Евгений Потапов.

Источник «Нарзан», по словам курортологов, сейчас держится на нижнем пределе допустимой для лечения нормы и находится в состоянии неустойчивого равновесия. В любой момент оно может нарушиться.

– По моему мнению, надо закрыть Северный участок. У ООО «Нарзан-гидроресурсы» есть еще одна территория (Березовский участок близ Кисловодска) с минеральной водой типа «Нарзан», которую надо осваивать. Ее эксплуатация не влияет на Центральный участок. Это возможность наладить работу так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Но сейчас природную подземную кладовую нещадно грабят, - Евгений Потапов.

В ООО «Нарзан-гидроресурсы» отрицают, что деятельность предприятия на Северном участке плохо влияет на состояние природного источника. В компании все претензии считают коммерческой войной.

– Никакого влияния на источник «Нарзан» мы не оказываем. Впервые о катастрофическом падении кондиций «Кавминкурортресурсы» заявили 14 лет назад. Все эти годы кондиции «катастрофически падают», но их показатели не меняются, – сказал директор предприятия Анатолий Малков.

По его словам, утвержденные лицензией нормы добычи воды на Северном участке (300 кубометров в сутки) завод не превышает. Сейчас из этих скважин получают 60-70% от нормы. Сократить объемы добычи на Северном участке за счет развития Березовского не планируется. Дело в том, что в воде Березовского участка в несколько раз больше железа (до 15 мг на литр), от которого приходится избавляться с помощью аэрации. При этом идут потери в минерализации.

Директор ООО «Нарзан-гидроресурсы» считает, что проблема источника «Нарзан» не в минерализации, а в бактериологическом загрязнении.

– Эта вода жутко грязная. Ее нельзя пить, она не должна находиться в контакте с человеком. 100% проб из источника «Нарзан» имеют кишечную палочку. Это длится уже примерно 30 лет, началось задолго до появления ООО «Нарзан-гидроресурсы» (завод был построен в 2005 году). Источник санируют сернокислым серебром, но это вещество второго класса опасности. Оно впитывается через кожу, оседает на слизистых оболочках, почках, печени, влияет на развитие плода. Мы пытаемся донести эту информацию до курортологов. Но нас не слышат. И называют нас главным виновником всех бед, – сказал Анатолий Малков.

Мониторинг НИИ курортологии также показал, что санитарно-бактериологическое состояние минеральных вод источника «Нарзан» остается неблагополучным. Причина этой ситуации в том, что месторождение находится на территории Кисловодска. В городе много старых коммуникаций и домовых хозяйств, вообще не подключенных к канализационной сети. В результате продукты жизнедеятельности людей загрязняют целебные воды.

В Минприроды России знают о проблеме загрязнения воды Кисловодского месторождения. В связи с этим в 2016 году в границах курорта был создан национальный парк «Кисловодский».

– Необходимость создания особо охраняемой природной территории связана с угрозой отторжения и нецелевого использования участков курортного парка, возможной деградации природных комплексов, уничтожения и загрязнения минеральных источников. Все эти факторы могут привести к утрате лечебно-рекреационного потенциала части территории Кавказских Минеральных Вод, – сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

В министерстве также уточнили, что суммарные запасы минеральных вод Кисловодского месторождения, по оценке Роснедр, составляют 2 644 кубометра в сутки. Сегодня добывается 50% объема от разрешенной лицензией добычи. С 2015 года введен мораторий на выдачу новых лицензий на пользование минеральными подземными водами.