Железнодорожное сообщение было нарушено на севере Германии из-за сильного торнадо, который обрушился на город Гамбург около 11.30 (12.30 мск). Об этом сообщает в четверг местное издание Local.

Tornado near Hamburg Germany Today one hour ago pic.twitter.com/dkigjQjKdz — Mike Kremer (@Kremer8Mike) 22 июня 2017 г.

Поезда дальнего следования отменены между городами Берлин, Бремен, Гамбург, Ганновер и Киль, уточнили в национальном обществе железных дорог Германии Deutsche Bahn.

Exceptional multi-level shelf cloud on the MCS near Hamburg, N Germany minutes ago! Report: Stormchasing S-H pic.twitter.com/kMfJK8W41o — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 22 июня 2017 г.

Железнодорожное сообщение нарушено также на северо-западе ФРГ между городами Бремен, Ильцен и Куксхафен из-за падения на пути деревьев, сообщила региональная компания Metronom.

Согласно данным метеорологической службы Германии (DWD), торнадо прошел в десяти километрах от гамбургского аэропорта. Местные метеорологи предупредили о возможном образовании новых торнадо на севере и востоке ФРГ в течение дня.

Власти попросили водителей соблюдать осторожность на автобане между Гамбургом и Ганновером из-за упавших на трассу деревьев, передает «ТВ Центр».