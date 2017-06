Железнодорожное сообщение было нарушено на севере Германии из-за сильного торнадо, который обрушился на город Гамбург около 11.30 (12.30 мск). Об этом сообщает в четверг местное издание Local.

Tornado near Hamburg Germany Today one hour ago pic.twitter.com/dkigjQjKdz

Поезда дальнего следования отменены между городами Берлин, Бремен, Гамбург, Ганновер и Киль, уточнили в национальном обществе железных дорог Германии Deutsche Bahn.

Exceptional multi-level shelf cloud on the MCS near Hamburg, N Germany minutes ago! Report: Stormchasing S-H pic.twitter.com/kMfJK8W41o