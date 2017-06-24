24 июня 1992 года в Сочи президент России Борис Ельцин и президент Грузии Эдуард Шеварднадзе подписали так называемые Дагомысское соглашение — документ, положивший начало мирному урегулированию грузино-осетинского конфликта, повлекшего тысячи жертв в Южной Осетии.

К этому моменту вооруженное противостояние длилось почти полтора года — оно в полной мере началось в январе 1991 года с появления в Цхинвале большого вооруженного отряда, состоявшего из грузинских милиционеров и участников полевых соединений. За все время конфликта были убиты около 1,5 тыс. человек, более 3 тыс. были ранены, больше 100 пропали без вести. 20 тыс. жителей Южной Осетии были вынуждены покинуть свои дома и бежать в Россию.

Предыстория

Фото: ТАСС/Владимир Веленгурин Цхинвали, центр Южной Осетии

Противоречия между Грузией и Южной Осетией (тогда входившей в состав республики) обострились в конце 1980-х, когда в союзных республиках на фоне появившегося шанса на отделение обострились националистические настроения.

Южная Осетия на тот момент входила в состав Грузинской ССР в качестве автономной области. Когда в советских республиках заговорили о самоопределении, жители региона в очередной раз подняли вопрос о независимости и получении статуса автономной республики.

Автономной областью Грузинской ССР Южная Осетия стала в 1922 году. Этому предшествовал кровопролитный конфликт, длившийся также несколько лет. В конце весны 1917 года, после распада Российской империи, Грузия провозгласила независимость и предъявила претензии на территорию Южной Осетии, которая до того момента подчинялась не грузинским правителям, а напрямую императору. В ответ делегаты первого съезда Национального cовета Южной Осетии потребовали предоставить им, как и остальным кавказским народам, право на самоопределение. В ответ на притеснения со стороны грузинских отрядов в июне 1920 года осетины дали вооруженный отпор и, при поддержке пришедшей на помощь из Советской России военной бригады, заняли центр промышленный и культурный центр земли — город Цхинвал, провозгласив в Осетии советскую власть.

Это послужило началом масштабных карательных операций в осетинских селах со стороны Грузии, на тот момент советскую власть не признававшей. Большая часть жителей была убита, многие деревни — полностью сожжены. В 1921 году в Грузии была провозглашена советская власть, а в 1922 году Советы разделили Осетию на Северную, с центром во Владикавказе, и Южную, с центром в Цхинвале. Северная Осетия осталась в составе РСФСР, а Южная вошла в состав Грузинской ССР, но на правах автономной области.

1990: полемика

До конца 1990 года противостояние разворачивалось скорее на политическом уровне, за исключением отдельных столкновений. В ноябре 1989-го Юго-Осетинский областной совет попросил Верховный Совет Грузинской Республики рассмотреть решение о преобразовании автономной области в автономную республику, однако Верховный Совет ГССР отклонил это предложение, сочтя его неконституционным.

В апреле 1990 года в СССР был принят закон, оговаривающий порядок выхода республик из состава Советского Союза. Согласно этому документу, автономная область, входившая в состав республики, в этой ситуации могла самостоятельно принять решение о том, оставаться ли ей в составе СССР или выйти из него вместе со всей республикой. Этот документ давал Южной Осетии право остаться в составе СССР после выхода из него Грузии.

После этого противостояние между Грузией и Южной Осетией обострилось. Летом 1990-го Грузия заявила о том, что не признает все юридические акты, принятые после 1921 года, когда в республике была учреждена советская власть. Сюда в том числе попадало и решение о предоставлении Южной Осетии статуса автономной области. В сентябре 1990 года Юго-Осетинский областной совет принял решение о преобразовании Южной Осетии в самостоятельную республику, в ноябре того же года это решение было вновь подтверждено на очередной сессии совета. Грузинская сторона документ не признала.

Вторжение

Фото: РИА Новости/Сергей Титов Беженцы из сел Южной Осетии на улицах города Цхинвали

В конце осени 1990 года живущие в Грузии югоосетины начали заявлять о своем желании переселиться в Южную Осетию из-за притеснений со стороны грузин. Зимой 1990/91 года основным очагом напряжения стала югоосетинская столица Цхинвал — к концу года там произошло несколько провокаций, случались и отдельные столкновения, однако конфликт перешел в открытую фазу лишь в январе 1991-го.

6 января в Цхинвал вошел большой грузинский отряд, который сопровождала военная техника. В городе грузинскими частями был введен комендантский час, часть улиц оказались перекрыты, большая часть центра — отрезана. В ту же ночь жители города, готовившиеся к возможной агрессии, взяли в руки оружие и начали строить баррикады на улицах. 7 января грузинские милиционеры открыли стрельбу по мирным жителям, погибли несколько человек, десятки были ранены. Тогда же произошла первая расправа над пожилым жителем одной из югоосетинских деревень — им стал 87-летний Ерди Хубаев.

В тот же день президент СССР Михаил Горбачев издал указ, обязывавший Грузию вывести с территории Южной Осетии все вооруженные формирования, однако это требование выполнено не было.

Кладбище на школьном дворе

Вскоре грузинскому отряду пришлось покинуть центр Цхинвала, однако грузинские части расположились в пригородах и окрестных селах. Оттуда, в частности, артиллерия вела обстрел городских улиц. Столица Южной Осетии оказалась фактически блокирована грузинскими частями.

В том числе отрезана была для жителей города и дорога на кладбище — так во дворе местной школы № 5 возникло стихийное кладбище, ставшее одним из символов той войны. Сегодня оно носит статус мемориального.

В феврале 1991 года в Южной Осетии было отключено энергоснабжение — ранее электроэнергия поступала туда из Грузии. В результате количество жертв среди мирного населения резко увеличилось — от холода погибали в первую очередь самые слабые: младенцы в родильных домах, тяжелые пациенты в больницах и пожилые люди в домах престарелых.

Еще больше мирных жителей стали жертвами стихийных расправ в селах Южной Осетии. В марте 1991 года недалеко от села Ередви были заживо похоронены 12 осетин — по словам свидетелей, недалеко от деревни грузины остановили грузовик, в котором находились 25 человек. Женщины и дети были отпущены, а мужчины подверглись пыткам, после чего выжившие были захоронены заживо.

Расстрел на Зарской дороге

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Одной из самых трагических страниц той войны стал расстрел колонны беженцев, следовавших в Северную Осетию по Зарской дороге.

Весной 1992 года жители Южной Осетии, спасаясь от обстрелов и карательных акций, начали массово уезжать в Северную Осетию и Россию. 20 мая 1992 года по дороге, проходящей через село Зар, двигалась автомобильная колонна с беженцами. В ней находились преимущественно женщины, старики и дети.

В месте, где дорога делает петлю, приближаясь к двум грузинским селениям, автоколонну остановил грузинский вооруженный отряд. По воспоминаниям очевидцев, он открыл огонь по автомобилям без предупреждения.

В результате нападения погибли 36 человек. Один из мальчиков, по данным осетинской стороны, был обнаружен в нескольких десятках метров от колонны со смертельным ранением в спину, что может говорить о том, что его преследовали. В память об этих событиях в этот день в Южной Осетии ежегодно отмечают «День памяти жертв грузинской агрессии».

Символом трагедии стал установленный в 2007 году недалеко от села Зар памятник, изображающий женщину, закрывающую своим телом ребенка. Как рассказали сами скульпторы, этот вариант композиции выбрали очевидцы трагедии, рассказавшие, что многие ехавшие в колонне матери закрывали детей собой.

Путь к независимости

Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской

Еще в декабре 1991 года, после распада СССР, Верховный Совет Республики Южная Осетия принял декларацию о независимости. 19 января 1992 года 98% осетинского населения республики на референдуме проголосовали на присоединение к России.

Однако расправы над мирными жителями и вооруженные столкновения продолжались. Остановить кровопролитие удалось лишь после 24 июня 1992 года, когда в соответствии с Дагомысскими соглашениями в зону конфликта вошли российские миротворцы.

Подробнее о событиях тех дней в воспоминаниях очевидцев читайте в следующем материале «Известий».